Festival Jalles House Rock 2018

La 11ème édition du festival Jalles House Rock se tiendra à Saint Médard en Jalles les 5, 6 et 7 juillet 2018! Comme pour les éditions précédentes, l'entrée du festival est à prix libre (0 euros compris) et la programmation mêlera à nouveau pop, rock et électro avec entre autres à l'affiche cette année: Lysistrata, Dewolff et Elephanz. Retrouvez la programmation complète ci-dessous et toutes les infos sur le site officiel du festival Jalles House Rock. événement Facebook.

Pour entamer les festivités, le Jalles House Rock vous propose un Apéroboat à l'Iboat ce jeudi 14 juin à partir de 18H avec des concerts acoustiques, des DJ sets, un blind test et des surprises. événement Facebook.





la programmation du festival:





vendredi 6 juillet:

Circa Waves, Lysistrata, Deep Vally, Metro Verlaine, Hope Dawn





samedi 7 juillet:

Mama Killa, Carbon Killer, Howlin' Jaws, Siz, Himalayas, Elephanz, Dewolff, Burning Heads





" En plus des concerts, le Village Rock sera de retour cette année avec de nombreux stands que nous avons sélectionnés pour mettre en avant celles et ceux qui dynamisent la culture et la création locale.

Nouveauté pour les 11 ans, le JHR proposera un apéro-brunch le samedi 7 juillet entre 11h et 13h avec en prime un concert acoustique!"