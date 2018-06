Equipe de Foot + Piscine + Gâtechien au Void

C'est un lundi soir totalement rock que vous propose le Void (58 rue du Mirail) ce lundi 11 juin 2018. A l'affiche: Gâtechien, Equipe de Foot et Piscine! 21H. 6 euros (+ 2 euros d'adhésion).

Ne loupez surtout pas ce duo basse/batterie situé quelque part entre FUGAZI, RAGE AGAINST THE MACHINE et UNWOUND qui, durant 10 ans, 5 albums dont "4" produit par Ted Niceley (Fugazi, Jawbox, Noir Désir) et 450 dates en Europe a marqué la scène Rock-indé internationale.Â

(Pop de centrale nucléaire / Bordeaux)

"Equipe de Foot est un duo à la tête d'une horde de mammouths et de petits félins.

Alex #23 (guitare/chant) et Mike #19 (batterie/chant) révèlent une identité entre pop aux refrains entêtants et rock massif, parfois noise. Ils abordent leurs morceaux avec le flegme et le détachement de popeux britanniques mêlés à l'énergie de rockeurs américains débraillés.

Les deux sportifs parlent de "pop de centrale nucléaire", ou de "foot indé" (pour les plus initiés).

Les thèmes de l'amour, du couple, de la vie à deux puis de la vie tout seul sont abordés par Equipe de Foot à travers des textes pudiques mêlant poésie extraite du quotidien et sincérité crue imposée par le réel.

Le duo n'envisage qu'une seule manière d'interpréter la complexité de ses thématiques : un enchevêtrements d?extrêmes, de soupirs et de cris, de joie et de détresse, de son puissant et de mélodies lumineuses, de dissonances et d?autoroutes en Ré majeur.

Repéré par le groupe Odezenne en 2016, Équipe de Foot se retrouve propulsé en première partie du trio français lors de sa tournée à l'automne 2016.

Finaliste du Prix Ricard SA Live 2017, en à peine un an, Equipe de Foot s'est produit dans des lieux aussi prestigieux que l'Elysée Montmartre (Paris), l'Aéronef (Lille), le Café de la DanseÂ

(Paris), le Bikini (Toulouse), le festival This Is Not A Love Song (Nîmes) et également en Angleterre, en Belgique et en Suisse.

Alex et Mike ont sorti le 6 octobre 2017 leur 1er album CHANTAL qui succède à leur EP paru un an plus tôt. Autoproduit et distribué par Modulor, Chantal obtient de très bonnes chroniques dans Les Inrockuptibles, Rock&Folk, Mowno, Longueurs d'Ondes ou encore La Grosse Radio et se retrouve haut classé dans le TOP 100 des albums les plus diffusés sur le réseau FERAROCK pendant plusieurs mois.

En 2018 Equipe de Foot fait également partie de la Sélection du Prix Chorus et de la programmation du Festival Garorock.