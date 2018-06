Souleymane Diamanka, One Poet Show

123 lectures

























Souleymane Diamanka présente cette semaine son nouveau spectacle, One Poet Show, à Bordeaux lors de deux soirées: tout d'abord au Rocher de Palmer le vendredi 8 juin 2018 puis le samedi 9 juin au Théâtre Molière dans le cadre du festival Chahuts.





Soirée au Rocher de Palmer:

















Soirée au festival Chahuts:

"A la veille de la sortie de son troisième album,Bain de lumiere, le slameur chanteur poète Souleymane Diamanka propose un spectacle seul en scène où il revient sur sa trajectoire d'homme et d'artiste.