Festival Vie Sauvage 2018

La 7ème édition du festival Vie Sauvage aura lieu à Bourg (33) du 15 au 17 juin 2018. Comme tous les ans, le festival mêlera musique, gastronomie et nature et accueillera entre autres cette année: Aloise Sauvage, Th Da Freak, Théa et Pendendif.













première vague : pass "toute la vie" à 30euros: complet

seconde vague : pass "toute la vie"à 32euros : complet

troisième vague : pass "toute la vie" à 35euros : complet

quatrième vague : pass "toute la vie" à 37euros: completÂ

cinquième et dernière vague : "pass toute la vie" à 40euros

billet un soir : 25euros