Deerhunter à la Rock School Barbey

tarifs: 18/21 euros

(US)

"Deerhunter se forme à Atlanta (Géorgie) en 2001, dans un style musical hybride entre cold wave, noise rock et pop psyché.

Ils proposent un premier album 'Turn It Up Faggot' en 2005 et obtiennent une reconnaissance rapide des médias spécialisés qui voient en eux une descendance crédible à Sonic Youth.

Avec de nombreuses tournées et une lourde discographie (5 albums et 2 EP) le groupe signe son grand retour avec Fading Frontier le 16 octobre 2015 sur le label 4AD.

Ce nouvel album prouve qu'en 10 ans d'activité, Deerhunter n'a rien perdu en intensité et s'impose comme l'un des groupes les plus prolifiques de la scène indie rock."

"Vorhees est le nom derrière lequel Dana Wachs explore les sons, les ambiances et les textures. Ingénieur du son de haute voltige, elle a notamment mixé et tourné avec Cat Power, St Vincent ou encore MGMT. Son premier EP Black Horse Pike est sorti début 2018 et elle assure la première partie de toute la tournée européenne de Deerhunter."