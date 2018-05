107 lectures

























Le groupe Tahiti 80 sortira un nouvel album en septembre et vient illuminer cette semaine qui s'annonce pluvieuse et maussade avec le clip de son titre ensoleillé et plein de peps "Let Me Be Your Story"! L'album à venir s'intitule The Sunsh!ne Beat Vol.1 et le clip de "Let Me Be Your Story" est à voir ci-dessous. Tahiti 80 sera en concert à Paris le 29 novembre 2018 (La Maroquinerie).