The Limiñanas, "Pink Flamingos" (clip) + concert à Bordeaux

The Limiñanas a récemment mis en ligne un clip coloré de leur titre "Pink Flamingos" extrait de leur nouvel album Shadow People (Because Music). Le clip est à voir ci-dessous et le groupe sera lui à voir en live cet été à Bordeaux dans le cadre du festival Relâche organisé par Allez Les Filles le 25 juillet 2018 à la Salle des Fêtes du Grand Parc . Voir toutes les dates du groupe sur le flyer.