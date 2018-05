Black Bass Festival à l'Iboat: Done + Piscine + Pog Crash control

[

"Probablement LE meilleur groupe rock français sur scène ces temps-ci. Ils ont retourné, entre autres, Rock en Seine, l'Olympia, la Maroquinerie,

,et toutes les caves de France et de Navarre. Le Hellfest, le Download Festival ou encore le Cabaret Vert sont sur leur death-list 2018. Quand on voit débarquer pour la première fois "P3C", avec leurs visages angéliques à figurer sur des emballages de Kinder Chocolat, on ne s'attend pas à cette violence qui fait saigner du nez. Ca joue fort, ca joue bien et ça éructe en français dans un style qui navigue "entre les BB Brunes et Cannibal Corpse". Pour la première fois en tête d'affiche à Bordeaux."

VU AU BLACK BASS FESTIVAL 2017

"Ca fait une paye (en fait plus que ça) que le fleuron du math rock aquatique made in Bordeaux n'a pas enfilé le moule-burnes. Et pour cause, ils bossent d'arrache-pied sur leur deuxième album. Ils nous font l'immense privilège de leur participation. Pour ceux qui n'ont pas suivi (vous étiez où sans déc?), Piscine c'est deux guitares, une batterie, pas de chant. Ici on enchaîne les riffs sur une rythmique infernale et le plus fort possible. Attention à l?hydrocution."

VU AU BLACK BASS FESTIVAL 2016

"Un groupe qui nous est cher, puisque là on parle de la famille. Manu et Eva sont co-fondateurs et chevilles ouvrières du Black Bass Festival. Né en 2014, Done est un trio qui assène un noise rock sous tension. Fort de deux EP, le groupe prépare une nouvelle sortie pour 2018. Leur univers se distingue par son côté sombre, puissant et dissonant. Les voix écorchés se mêlent aux riffs de guitare entêtants et à une basse-batterie mi low-fi mi rock."

VU AU BLACK BASS FESTIVAL 2016