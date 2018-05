Inauguration de la salle des fêtes du Grand Parc

122 lectures

























Après 25 ans de fermeture, la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux rouvrira ses portes à la fin du mois de juin.Cette salle culte, qui a notamment accueilli à l'époque des groupes comme The Cure ou Iggy Pop et une ribambelle de groupes bordelais, mêlera concerts, spectacles, expositions et pratiques artistiques. Pour la soirée d'inauguration du 29 juin 2018, l'association Bordeaux Rock vous propose une grande soirée gratuite sur réservation avec des groupes bordelais qui ont marqué l'histoire de la salle dans les années 80 comme Gamine ou Strychnine et le grand retour à Bordeaux de Tender Forever! Retrouvez la programmation complète ci-dessous. La première vague de réservations est terminée mais une deuxième série de places sera mise à disposition le 5 juin. événement Facebook