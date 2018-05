Qlay + I Am Stramgram + Au Pays Des Matins Calmes à la Voûte

I AM STRAMGRAM

"Mélodies puissantes, voix presque trop ample pour lui, émotion viscérale, il grandit, et nous avec. Écrire dans la contrainte, se débrouiller seul, jouer de tout stimule sa créativité. Une guitare, des pédales d?effets, des loops et des samples, et chaque histoire devient possible. Sa pop lunatique est à l'image des paradoxes qui nous habitent:joyeuse et mélancolique, débraillée et exigeante, minimaliste ou chargée."

https://www.facebook.com/

pg/iamstramgrammusic