Quartier Live: rencontres musicales de Saint Michel

Le restaurant bar concert Quartier Libre et le centre d'animation Saint Michel vous proposent un "quartier live" aujourd'hui, 19 mai 2018, à partir de 17H avec au programme: rencontres avec les associations du quartier, un concert du Big Band du conservatoire de Bordeaux et un bal chaloupé!

A partir de 17H. Centre d'animation Saint Michel (25 rue Permentade, Bordeaux)