Milos Kitchen Party #1 à la Maison Pip

" Nous sommes heureux de vous annoncer notre première Milos Kitchen party au jardin de la Maison PIP.

Ces soirées-concert ont pour but de vous présenter les artistes que nous avons invités sur nos Kitchen sessions et de vous parler de notre projet en général.

Artistes et lieux acteurs de la culture locale s'associent donc à nous pour vous proposer des soirées co-organisées en soutien à la scène musicale bordelaise!"

JULIEN PRAS

https://

lacassette.squarespace.com/ julien-pras

"Projet solo du chanteur de Calc et plus récemment Mars Red Sky, la musique de Julien Pras se caractérise par son élégance, son onirisme presque magique. Sa pop s'affranchit aisément du raccourci qui le présentait comme le cousin d'Elliott Smith, son écriture s'y avère plus riche en arrangements soyeux et son monde musical moins plombé et beaucoup plus aérien.

Nouvel album "Wintershed" à sortir le 27 octobre sur Yotanka"

BASTARDS OF THE OPERA

http://www.lacassette.org/

bastards-of-the-opera

"Trio rock/post punk basé à Langoiran : Daru (guitare / chant), Charly (batterie) et Rémi (basse) sont passés par tout un tas de groupes, avant de monter ce projet : La Collectore, Fossilus Orchestra, La République Steak, les Fugastres...etc

Ici c'est l'énergie qui prime, et l'amour d'un son garage au service de morceaux efficaces et dansants, influencés par des groupes comme Nirvana ou Joy Division"