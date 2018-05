Qlay, release party à l'Iboat

Egalement à l'affiche: Klone.

5 ans après un premier mini-album, The Swan The Horse And The Black Matter, il sort son 2e album, Imago, dont la sortie est prévue courant 2018."

"Un personnage à l'univers étrange mêlant influences métal, folk et pâte à modeler sonore. Muni de son violoncelle, une guitare, un looper et de longs tentacules capillaires, seul ou accompagné d'un redoutable basse-batterie (Messieurs Geoffrey "Shob" Neau et Simon Renault s'il vous plaît), il vous fera voyager dans son labyrinthe musical, entre nuit noire et éclaircies féeriques. Une aurore boréale en somme.

Poitiers

"L'exercice unplugged ne seÂ

résume pas au simple fait de débrancher les guitares électriques. Klone l?a bien compris. Son dernier album studio en date avait déjà ouvert la voie à une musique plus posée, et à des arrangements qui laissent respirer chaque note. Quand l'occasion d'ouvrir pour Anneke Van Giersbergen s'offre à eux sous la forme d?un set acoustique, le groupe se lance dans de nouveaux arrangements, et invite Armelle Dousset (accordéon, claviers et percussions) à se joindre à l'aventure pour interpréter ces chansons revisitées, tirées de Here Comes The Sun et The Dreamer's Hideaway. Le groupe ne pouvait s'arrêter en si bon chemin. Il décide de réaliser son Unplugged, sans filet. Désormais, la musique de Klone se savoure de deux manières:avec ou sans saturation. Une véritable expérience sensorielle."