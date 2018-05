Quiche My Ass: release party

83 lectures

























Le groupe bordelais Quiche My Ass sort son premier album et fêtera ça en live ce samedi 12 mai 2018 à La Voûte (1 Place des Capucins, Bordeaux. A l'affiche également de la soirée: Oh Hank et The Zachary Experience. 20H. 5 euros ou 10 euros avec le CD.









Quiche My Ass (novelty)

"Entre les Frères Jacques et Abba, en passant par B-52's ou encore Guillaume de Machaut, Quiche My Ass est un duo désabusé épris de soli épiques et d'accompagnements dépouillés. Une plume charismatique, une précision harmonique redoutable, à déguster comme des pieds de porc vinaigrette. Backing band traditionnel constitué des Tocards du 4.7, Jérôme Magat et Stéphane Jach, avec en special guest le seul et unique Snob du 33 Stéphane Gillet!"



oh Hank (country)

"Ayant pour ambition de devenir un groupe de quartier par excellence, comme annoncé lors de la création de leur page facebook le 31 août 2016, oh Hank réussit une ascension remarquable sur la scène bordelaise qui atteint son apogée au Rambling man en octobre 2017, où leur guitariste-choriste est déjà érigé en héroïque figure locale. Revisitant Hank Williams et petits potes à base de voix grave croonesque et de boîte à rythme endiablée, l'intrépide trio nous honorera d'une prestation à l'aube de leur tournée Chaban-Delmas prévue pour l'automne prochain."



The Zachary Experience (folk)

"Aussi connu sous le nom de "NI CHOU NI POULPE", The Zachary Experience est un voyage initiatique à bord d'une barque qui vogue du Mississipi à la Garonne sans jamais perdre le cap de la bonne humeur."