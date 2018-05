Soirée Autrement #6 au Krakatoa: Nasser/Maestro/Pépite/Chapelier Fou

A l'affiche: Nasser + Maestro le 23 mai et Chapelier Fou + Pépite le 24 mai! tarifs: pass 2 jours: 20 euros, 1 soir: 16/19 euros.

ouverture des portes: 19H. Concert: 20H30.

CHAPELIER FOU (Electro / France)

"Depuis 2009, Chapelier Fou dévoile un univers fort et captivant, avec des compositions douces où les instruments se mélangent à des programmations électroniques."

https://youtu.be/

oGNcpaQVseg

NASSER (Electro rock / France)

"Composé de Nicolas Viegeolat (batterie et chant) et Simon Henner, déjà repéré chez Husbands et French 79 (guitares et claviers), ce duo qui devient trio sur scène et a déjà plus de 250 concerts au compteur."

https://youtu.be/

MevB9Nhxh4 c