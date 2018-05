Festival ODP 2018

173 lectures





























La 4ème édition du Festival ODP se tiendra au Parc Peixotto à Talence les 18, 19 et 20 mai 2018. Toujours organisé au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France, le festival accueillera notamment cette année: NTM, Altj, Ibeyi et les bordelais Dätcha Mandala. Retrouvez la programmation complète ci-dessous et toutes les infos sur le site officiel du Festival ODP!





" L'année dernière, nous avons vu grandir le festival et avec lui, notre envie de voir son public encore plus nombreux et encore plus heureux. Mission accomplie, puisque vous étiez près de 19 000 à avoir foulé le sol du Parc Peixotto à Talence pour venir danser avec les pompiers et, par votre présence, soutenir la cause qui est au coeur de l'événement:la solidarité aux familles qui ont perdu un parent pompier"