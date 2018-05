80 lectures

























C'est une soirée rock psyché que vous propose l'Astrodome ce vendredi 27 avril 2018 avec à l'affiche: The Black Wizards et Colonel Mushroom. Comme d'habitude, le nombre de places est limité alors il est conseillée de réserver à l'avance (voir ci-dessous). Entrées entre 19H et 20H30. 7 euros (10 euros pour non adhérents).

Billetterie : https://goo.gl/ts7h3Q

ou

Inscription et paiement sur place : https://goo.gl/RDnxn8