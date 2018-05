Mountain Men + William Z Villain au Krakatoa

(Blues Rock / France)

"En 2016, Mountain Men décide de dynamiter ses références blues pour présenter un nouvel album qui va marquer un changement musical majeur.

Pour la réalisation de "Black Market Flowers" Mat et iano font appel à Denis Barthe qui est très vite conquis par le projet. Olivier Mathios rejoint rapidement le duo et après 21 jours passés en studio et quelques participations musicales (Estelle Humeau aux claviers, Hervé Toukour au violon, Jean-Paul Roy guitares add ) "Black Market Flowers" est prêt.

Il semble évident pour Mat, iano, Olivier, et Denis que cette rencontre doit se prolonger sur scène. C'est chose faite avec cette tournée, qui donne l?occasion à un nouveau public de découvrir un groupe "hors normes" et pour les fans du duo de retrouver l'univers de Mountain Men revisité à quatre musiciens.

Résolument tourné vers le Rock Mountain Men explore de nouvelles sonorités sans oublier ses racines et vient s'imposer comme une référence unique dans le paysage musical français."