What The Stuck Party: I Am Stramgram + Stuck in the Sound à la Rock School Barbey

158 lectures





















La Rock School Barbey vous propose une soirée What The Stuck Party ce jeudi 12 avril 2018 avec à l'affiche: I Am Stramgram et Stuck In The Sound (live + DJ set)!. 20H30. 10/13 euros

ndlr: le 11/04/18: le concert est malheureusement annulé: " Voici un message du groupe :Â

"Salut à tous, Nous sommes au regret de vous annoncer que la What the Stuck Party de demain, jeudi 12 avril ne pourra pas avoir lieu. José souffre d'une laryngite depuis plusieurs jours et n'est pas en état de chanter. Nous sommes vraiment désolés et extrêmement déçus, mais promis, on voit avec nos camarades de I am stramgram et de la Rock School Barbey pour revenir chez vous très vite. Stuck in the Sound"









" What The Stuck Party c'est la soirée Éléctro Rock, Heavy Électric, Indie Rock à ne pas louper! Un mélange parfait entre concert et Dj set et entre Stuck in the Sound et I am Stramgram. Depuis plus de 10 ans, Stuck in the Sound travaille et perfectionne sa propre patine, son identité musicale rock.

Aujourd'hui ils s'offrent un retour aux sources en étant au plus proche du public.

I am Stramgram groupe que l'on n'a plus besoin de présenter à Bordeau

x : vainqueur du Ricard Live en 2016, une tournée française dans le CV, il sort aujourd'hui son premier album "Tentacles".

What The Stuck Party c'est une fête rock qui s'annonce mémorable, vous êtes prêt?"