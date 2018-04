Concours: Gareth Dickson + Thomas Skrobek à l'Astrodome!

225 lectures





















En partenariat avec Another Motherfolker et l'Astrodome, Muzzart met en jeu deux places pour le concert du songwriter écossais Gareth Dickson et du bordelais Thomas Skrobek! Le concert aura lieu le samedi 21 avril 2018 en plein centre de Bordeaux à partir de 19H.





Pour participer au concours et tenter de remporter les 2 places, il suffit de nous envoyer un mail à l'adresse: concoursmuzzart@gmail.com avec en objet: "concours Gareth Dickson" et en indiquant vos nom et prénom dans le mail en précisant "Je participe au concours Gareth Dickson". Nous vous remercions de ne participer uniquement que si vous êtes certains de pouvoir assister au concert. Tirage au sort le mercredi 18 avril!









Gareth Dickson -20h30

[folk]

Glasgow - Ecosse

"Gareth Dickson est un fantôme. Depuis les sombres faubourgs de Glasgow, il a, en quatre albums studio, envoûté un cercle d'initiés grandissant.Au rang desquels certains des musiciens actuels les plus novateurs, dont: Juana Molina ,et Max Richter.

Mais aussi et surtout, Gareth Dickson est devenu le guitariste attitré de la légendaire: Vashti Bunyan ."









Thomas Skrobek - 19h30

[Balades psychoromantiques]

Bordeaux - France

"Thomas Skrobek est un musicien et vidéaste autodidacte et baladeur. Après avoir beaucoup écrit et joué pour son projet improbable Toto et les Sauvages, il se recentre sur ses chansons parfois sans refrain, parfois nonchalantes mais jamais immobiles. Vous y retrouverez l'ombre d'un Bashung ou le verbe d'un Boogaerts."