Alex Cameron à l'Iboat

(

],Australie

"Entertainer. Showman. Shaman. Cameron et son associé/saxophoniste Roy Molloy sont sur la route pour un nouveau live festif et exultant. Décrit par Clash Magazine comme le songwriter le plus lettré de Sydney, Cameron sait ce qu'il fait et les mastodontes de l'industrie musicale en prennent note. A tel point que Jonathan Rado du groupe Foxygen a décrit le premier concert de Cameron auquel il ait assisté comme "le plus mémorable et émouvant concert dont il ait été témoin". L'icône de la musique Henry Rollins le décrit comme "tout droit sorti d'un cauchemar de David Lynch!"."

Son dernier album "Forced Witness "est sorti en septembre 2017."

Jack Ladder [

m Records

],Australie

"Jack Ladder célèbre le revival 80's et les allures de crooner depuis quelques années maintenant. En résulte un personnage incarné et atypique, entre regard profond et déhanché classieux. En compagnie de sa voix de baryton, suggérant une union merveilleuse entre Nick Cave et Leonard Cohen, il confesse une observation insolente sur notre société, à coup de synthés et boîte à rythmes. Grimpez l'échelle et embarquez sur le vol Jack Ladder pour un voyage d'exception."