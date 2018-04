Bertrand Cantat à la Bordeaux Métropole Arena

580 lectures

























Après 2 concerts affichant complet à Bordeaux la semaine dernière au Rocher de Palmer et au Krakatoa, Bertrand Cantat sera à nouveau en concert à Bordeaux à la Bordeaux Métropole Arena le 21 décembre 2018 dans le cadre de la tournée suivant la sortie de son album Amor Fati en décembre 2017. Les dates en festival ont été annulées mais la tournée continue (voir dates ci-dessous) et il reste quelques places pour le 22 mai au Bikini à Toulouse, au Silo à Marseille le 24 mai et à l'Oympia à Paris le 29 mai.