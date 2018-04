Dominique A au Rocher de Palmer

157 lectures

























Dominique A vient de sortir un nouvel album intitulé Toute Latitude et sera en concert à Bordeaux au Rocher de Palmer ce samedi 7 avril 2018! Concert à 20H30. 25/28/30 euros





"2018 sera une année à deux facettes pour le chanteur que l'on suit depuis maintenant 25 ans. La fossette, La mémoire neuve, Eleor , chaque album marque une étape artistique, oscillant entre tentations électriques et souffles acoustiques. Deux sensibilités qui font l'ADN de Dominique A et qui l'ont guidé vers son nouveau projet. Deux disques à paraître en 2018, qui donneront lieu à deux tournées : la première faisant la part belle au rock, celle de Toute Latitude  que l'on découvrira au Rocher, et la seconde en solo, plus douce, gravée dans l'album La fragilité  à paraître à l'automne. Comme pour briser la routine et nous surprendre encore et encore, cette dualité nous plonge dans l'intimité d'un chanteur décidément hors norme"