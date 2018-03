Toto Et Les Sauvages: Dodolami (album), triple release party

SAMEDI 31 MARS (8/5 euros, 0 pour les enfants/15h - 00h)

Nombre de places limitées.

En plein air comme à la campagne, mais à 10 minutes de la gare. Un moment de partage fait de musique, de miam miam, de glouglou, de jeux et d'éclats de rire.Pour les grands et les petits qui veulent colorer leur après midi!La soirée offrira également sa part de surprises mais on vous mettra dehors à l'heure du dernier tramway.Programmation, menu et autres plaisirs définitifs pour bientôtBilletterie: http://bit.ly/2FJYJaK Ateliers bouturage et tressage de fleurs.Patates -Seul en scène d'une vieille jeune femme- Alexia Duc Chanteur-instrumentiste exceptionnel - La voix ouverte au quatre vents, il chante des sonorités venues de nulle part. Thomas Skrobek ft. Uhugo/ #folk Balades Psycho-romantiques - Nouvelle formule en trio avec du piano et de la batterie dedans. Milos Ares Asian Teran &friends- #balades Voix douces et guitares brillantes - Milos et ses amis se partageront un set tout en douceur pour l'heure du repas.Énergie Solaire - Ariel se dédoublera avec ses guitares et ses claviers pour qu'on finisse comme sa voix : haut perché.Tribu sonore et visuelle - Née comme une chorale et élevée comme un orchestre la bande a toto jouera son récital avec les tripes jusqu?à vous foutre les poils!