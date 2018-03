57ème Salon du Disque de Bordeaux

103 lectures





















La 57ème édition du Salon Du Disque de Bordeaux se tiendra ce weekend au Vélodrome du Parc des Expositions les 24 et 25 mars 2018. Comme tous les ans, le salon est organisé par le disquaire bordelais Diabolo Menthe et permettra à tous les amateurs de cds, vinyles et raretés de trouver leur bonheur.

horaires: samedi 24: 11H - 19H

dimanche: 10H - 19H

tarifs: 3.50 euros, étudiants: 2 euros, passeport weekend: 5 euros









" Diabolo Menthe organise pour la 57ème édition le Salon du Disque.

Ce salon, regroupant 80 exposants venus de toute la France et de l'étranger s'affiche comme la plus grande manifestation du Sud-Ouest dans sa spécialité.Â

2 500 visiteurs sont attendus lors de ce week-end.

Cet évènement ouvert à tous les publics et à tous les budgets offre un moment de plaisir et de découverte et promet à chacun de trouver son bonheur.

Ce salon propose de la musique en tout genre et dans tous les styles, des années 50 à nos jours.



ROCK ?" POP ?" SOUL ?" HARD ?" JAZZ ?" REGGAE ?" BLUES - PUNK.

Collectionneurs et amateurs de vinyles, collectors, CD's. et DVD d'occasions et neufs et produits dérivés, friands de diversité musicale sont attendus comme chaque année, au Vélodrome, au Parc des Expositions de Bordeaux (Tram C)."