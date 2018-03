L'Impératrice au Krakatoa (+ Voyou)

144 lectures

























C'est une soirée électro pop que vous propose le Krakatoa de Mérignac ce jeudi 22 mars 2018 avec, à l'affiche, L'Impératrice et Voyou! ouverture des portes: 19H. Concert: 20H30. 16/19 euros.









"L'Impératrice, à la fois paravent et avatar mystérieux autorisant à susciter le fantasme, n'est que le nom matérialisé de ce que le groupe parisien à six têtes couronnées exprime musicalement : une certaine sensibilité, de féminité et d'élégance.

La Wonder Woman du sentiment, qu'elle soit installée à bord d'un Boeing 777 côté hublot ou tirée par un attelage éreinté sous la neige, voyage depuis 2012 d'une contrée spatiale à l'autre sans sembler saisir les frontières entre french touch des nineties, variété moderne ou disco galactique, et devenue depuis l''un des piliers du renouveau pop à la française."









Voyou (Electro Pop / France)

"Portant un regard malicieux sur les vicissitudes de son époque, Voyou met la compassion et l'amitié au coeur de sa musique. Avec des mots simples et poétiques et une complète absence de cynisme, il nous raconte des histoires d'aujourd'hui. Des histoires d'amour et d'ennui, d'ailleurs et d'ici."