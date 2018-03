Olivero + Sukh Mahal au Comptoir Ephémère

"Un voyage sonore, des Beastie Boys à Ravi Shankar, avec des musiciens passionnés par les musiques d'Europe centrale et d'Asie mineure" Sud Ouest

Pour la 1ère fois depuis la sortie de "Shruti Box" en octobre dernier (

) le trio se produira sur une scène bordelaise.

Empreint de rythmes indo-pakistannais et balkaniques,

nous emmène à l'Est toute! Le trio frotte les musiques nomades aux textures rock et synthétiques (dub, drum'n bass, électronica) pour un set des plus psychédéliques!

Ce concept totalement hybride est porté par Olivier Olivero, ex-chanteur/accordéoniste des RAGEOUS GRATOONS."

