Concert vs Cancer 2018 (+ compilation)

138 lectures





















La 17ème édition du Concert vs cancer aura lieu le vendredi 23 mars 2018 à l'Espace Culturel du Bois Fleuri à Lormont avec à l'affiche: 30 artistes sur scène dont Subotica, Lawrence Collins ou Tiou. Comme tous les ans, un CD (ou DVD Concert vs cancer) est offert avec l'entrée et les bénéfices seront comme toujours reversés à la Ligue Contre le Cancer de Gironde. événement Facebook









"L a 17ème édition de CONCERT VS CANCER réunira sur scène 30 artistes pour une soirée de musique, de chansons et de partage:Lawrence Collins, François Cha, Hunger Strike, Julie Larrigue, Julien Loko, Lo Jay, Lou Rosco, Les Pères Siffleurs, Rémy, Profiler[s], Tiou et Xavier Duprat, Subotica, Zuuma.

Le 23 mars 2018 à l'Espace Culturel du Bois Fleuri à Lormont (33), joignez-vous à nous pour prendre part à ce moment de fête et de générosité. Les bénéfices seront comme chaque année reversés à la Ligue contre le cancer comité de Gironde."

Une entrée : 10 euros (un CD ou DVD vs Cancer offert) ; Gratuit pour les enfants (moins de 12 ans)