Lydia Lunch à l'Iboat

Lydia Lunch & Weasel Walter (Brutal Measures)

"Lydia Lunch est passionnée, conflictuelle et audacieuse. Qu'elle attaque le patriarcat et sa guerre pornographique, transformant le sexe en politique ou chuchotant une chanson d'amour pour les coeurs brisés, son énergie féroce et son tir rapide fournissent un témoignage de sa nature guerrière.Â

Reine de la No Wave new-yorkaise, muse du "Cinéma de la Transgression", écrivain, musicienne, poète, artiste et photographe, elle a créé de nombreux projets musicaux, est constamment sur la route depuis des décennies, a publié de nombreux articles ainsi qu'une demi-douzaine de livres et refuse tout simplement de se taire.

Brutal Me