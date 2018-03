Birth Of Joy au Krakatoa

ouverture des portes: 20H. Concert: 20H30. 17/20 euros

(Rock / Pays Bas)

"Birth of Joy, c'est un trio qui fait du bruit. C'est aussi un concert dantesque qui avait marqué les esprits aux Transmusicales 2012. Il faut dire que ces trois Néerlandais rallument comme personne la flamme du rock psychédélique des années 60-70. Leurs compositions, portées par un chanteur guitariste charismatique, un batteur puissant et un organiste habité, font ressortir les émotions les plus primaires. Assaisonnée d'influences stoner, blues et rock'n'roll, la musique de Birth of Joy explose, à la fois fiévreuse et maîtrisée."