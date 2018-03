Télégram + Sylvain Caro à l'Antirouille

(Folk)

"Groupe sélectionné dans le cadre des:

 de l'

2017-2018.

Voix, textes, poésie crue et lucide, Télégram est le message folk/rock de Kebous et Vincent des "Hurlements d'Léo", de Chloé de "La Cafetera Roja" et de Julien de "Damage Case": un petit monde ouvert sur le grand qu'ils explorent avec l'énergie d'une résistance, de la beauté du sentiment, de la douceur d'une mélodie. Ce voyage est rythmé par les instruments aussi multiples que les atmosphères qu'ils créent, guitare folk,

 violon, oud, Steel guitare, guitare électrique, contrebasse, stomp, et bien sûr voix."