Nino et les rêves volés au Rocher de Palmer

Le spectacle musical pour petits et grands Nino et les Rêves Volés est à voir ce vendredi 9 mars 2018 au Rocher de Palmer. Ce récit décalé et poétique est à ne pas manquer! 19H30. Rocher 650. 8/5 euros.









" Un récit musical décalé, joyeux et poétique dans lequel Nino, Harold et Lila affronteront l'inquiétant personnage "l'Involteur"!

Dans une ville grise, perdue dans un épais brouillard, vit un peuple dévoué aux ordres d'un personnage au nom et intentions étranges :"l'Involteur'.A Nébula, la ville est entièrement recouverte d'un épais nuage et les rêves des Nébuleux sont aspirés chaque nuit. A l'exception de Nino, héros à l'imagination débridée et inventeur sans limites. En bricolant des lunettes pour voir à travers cet épais brouillard, Nino va découvrir un monde inconnu, rempli de couleurs et dans lequel vit la lumineuse Lila...Une belle et folle aventure entre deux mondes!Â

Guillaume Martial, chant, guitare, basse, instruments numériques et percussions /Laure Fréjacques, chant, trompette, basse, claviers/Benoît Crabos, chant, guitare, basse, claviers"