Soirée Save the vinyl au Quartier Libre

La Quartier Libre (30 rue des Vignes, Bordeaux) vous propose une soirée Save The Vinyl ce samedi 3 mars 2018 avec aux commandes: Martial Jesus, Baboosh (Total Heaven) et Energy Dreeg. 21H. Entrée libre.









" "Ok, le vinyle est sauvé, mais on continue" (Rodrigo)

"Kill the DJ's without wax" (Babouche)

Une vérité première et une boutade pleine d'exagération. Mais l'essentiel est dit.

Parmi les précurseurs du retour du vinyle en soirée, Energy Dreeg (Diskover Records / Soul Rev), Baboosh & Martial Jesus (Total Heaven Record Shop) - autant dire le "Save the Vinyl Team" canal historique ne lâche pas l'affaire. "La alegria de luchar". "Un combat dans la joie". Mais une victoire jamais vraiment acquise. Même si désormais, le bon vieux microsillon est bien plus présent qu'au tout début des années 2000, la vibe inaugurée il y a plus de 7 ans par nos compères est toujours aujourd'hui toujours aussi pertinente. Encore une fois la sélection sera Soulful. Qu'elle soit Hip Hop, Latin Jazz, Electro House, 60's Psych', Indie Pop, Afro Beat et Rock'n'Roll, vos hôtes ne se contenteront, en toute simplicité, que du meilleur. Quant au vecteur, jamais ils ne cesseront de louer sa chaleur incomparable, sa joie palpable, son spectre sonore des plus large, et ses délicieux ballets de pochettes toutes plus merveilleuses les unes que les autres."