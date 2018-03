Niandra Lades au Chicho

pop folk indie rock

Clermont Ferrand

"Niandra Lades se réapproprie le son des 90's avec un sens de la production époustouflant. La formation superpose nappes et riffs de guitares dans la construction de chansons aussi addictives qu'élégantes. Emmenées par une voix intimiste et des guitares agitées, la plume émouvante du groupe avoue volontiers ses influences. Le coeur balançant toujours entre, Elliott Smith ,Sparklehorse ou Chokebore, les morceaux s'enchaînent avec le même conflit réjouissant, toujours sur le fil entre sensibilité mélodique et rage adolescente."