Fête souterraine: Chien Noir, Barbagallo + Malik Djoudi au Krakatoa

"En s?inspirant de chanteur français comme William Scheller, Françoiz Breut, ou Dominique A, et de musiciens anglo-saxons comme Sufjan Stevens, Nada Surf, Power Dove...C'est dans sa cave, avec sa guitare et quelques machines, que Jean aka Chien Noir compose ses premiers titres. Des titres de ce genre de chanson rare, mélodique et sensée, sombre et lumineuse à la fois."

(Chanson /France)

"Discrètement mais sûrement, à l'écart des modes et des tendances, Julien Barbagallo s'est construit un parcours sans faute. Jugez plutôt : le natif d'Albi a tenu la batterie d'Hyperclean, Bertrand Burgalat ou Tahiti 80, et jongle désormais entre Aquaserge,le

 groupe de ses vieux amis (avec lequel il se produit également aux Trans Musicales) et Tame Impala, soit la formation australienne la plus populaire de ces dernières années. Parallèlement, le multi instrumentiste compose une oeuvre solitaire et intimiste, en anglais sous le nom de Lecube, et en français sous son simple patronyme. Il est d'ailleurs souvent question de simplicité dans cette chanson française pas comme les autres, où quelques voix filtrées s'entremêlent à des guitares acoustiques, caressées de subtiles touches synthétiques et d'un peu d'occitan."