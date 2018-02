The Myrrors à l'Astrodome

20h30



[psyché kraut-rock & space - Tucson Arizona]

"Ils se décrivent eux même comme faisant de la "Sonoran Trance Music", un bouillon hypnotique de drones lourds et une krautrock à flanc de montagne, également influencé par le psychédélisme et le minimalisme expérimental.

Le groupe a été formé en 2007 par les multi-instrumentistes adolescents Nik Rayne et Grant Beyschau, et a attiré l'attention internationale avec leur premier album Burning Circles in the Sky (avec le succès underground ""Warpainting") avant une interruption de quatre ans. Une série de disque plus tard, moins connus mais tout autant intéressants, ils sortent leur plus récent album nommé Hasta La Victoria en 2017. L'ensemble nous plonge encore plus profondément dans les mantras de Terry Riley-meets-Amon Duul évoqués sur les enregistrements précédents, avec des boucles de bande, des saxophones, des bois et des instruments folkloriques sud-asiatiques."