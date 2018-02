Pépinière Party 2018 du Krakatoa

108 lectures





















Le Krakatoa de Mérignac vous propose de découvrir en live les lauréats 2018 de sa pépinière lors d'une Pépinière Party qui se tiendra le 3 mars 2018! A l'affiche: 5 groupes sur 2 scènes: Equipe de Foot, Sahara, Théa, Sweat Like An Ape! et L'Envoûtante. 19H. 5/8 euros

" Une soirée pour découvrir les lauréats 2018 de la Pépinière sur la scène du Krakatoa pour fêter son 25e anniversaire!

Avec:

,et leur pop aux refrains entêtants et rock massif ;

,qui proposera un Hip Hop à l'énergie rock teinté d'électro.

,imposera son héritage psyché pop à la croisée des mots, des langues et des esthétiques.

,fricoteront avec le groove avec un set à l'urgence effrénée où l'énergie punk s'allie à une pop dansante, tandis que:

,suspendra le temps avec ses chansons pop-folk s

ubtiles et intemporelles...

Un superbe plateau pour faire la part belle à quelques groupes de notre Pépinière, dispositif d'aide à la création et à la professionnalisation développé par le Krakatoa depuis 1993, et figurant parmi les plus reconnus et actifs de France."