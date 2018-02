Hantcha au Quartier Libre (+ Toums DJ set)

114 lectures

























La bordelaise Hantcha sera en concert au Quartier Libre (30 rue des Vignes) ce vendredi 23 février 2018 à 20H (entrée libre). Le concert sera suivi d'un DJ set de Toums.









" Une voix chaude et pleine de caractère, une guitare ronde et percusive, des textes en anglais : voici les ingrédients socle du monde Hantcha. Le groove indéniable de ces chansons nous emporte dans un voyage en l'honneur du métissage culturel et musical, à mis chemin entre univers folk-soul et univers rock alternatif. Accompagnée sur scène d'un percussionniste au set afro cubain et d'une choriste, sa musique aussi énergique que sensible, est une expérience où "pensées papillonnent" aisément."