Eskelina + Julianne Joe à Sortie 13

""La petite suédoise de la chanson française" est de retour avec un album écrit et composé par Christophe Bastien, Florent Vintrigner et Batlik. Avec sincérité et simplicité sans fard, elle revendique, pour elle-même et pour tous les autres, le droit d'être qui elle veut. Eskelina affirme son identité : celle d'une féminité forte, sensuelle, qui aime à plusieurs et parle fort. Entre la flamboyance ardente d'une Lhassa de Sela et le mutin d'une Emily Loizeau, Eskelina explore toute la palette de son identité avec l'assurance d'une séductrice qui ne se laisse enfermer ni par la société, ni par la bien-pensance. La verticale ? Sortie le 19 mai 2017"

"Les compositions de Julianne Joe mélangent les couleurs du blues, du folk, du rock et du funk. On peut penser à Sinead O'connor ou Suzanne Vega pour la voix et un mix entre Joni Mitchell et John Butler pour le jeu de guitare. Sa musique repose aujourd'hui sur un jeu de guitare très original et élégant mêlant de nombreuses techniques et une volonté d'emboîter de manière originale et musicale la batterie illuminée de Bertrand Noël et la contrebasse deÂ

. La voix de l'artiste est profonde et habitée!"