Tribal Traquenard: La Chica, Sahara, Ariel Ariel au Void

(Psyché / Pop, Bordeaux )

"C'est l'aube au dessus d'une forêt psychédélique ; une pop moderne aux faux airs de Broadcast. Blandine et Jéremy, ces deux voix qui s'entremêlent sur fond de musique melodynelsonesques du XXIe siècle ont le bon goût de l'extase et le parfum des plaisirs défendus. Accompagnés de deux amis musiciens, le groupe affirme un style brut, puissant et joue avec les dualités les plus extrêmes."