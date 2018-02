L'Astroshow: You Said Strange + Blue Bombay

[psyché rock indé - Fr]"Petits génies normands du rock planant tendance "triple couche", la furieuse bande de Giverny prépare son premier album avec Peter Holmstrom des: The Dandy Warhols , aux manettes. Fusion de shoegaze et de psyché 60's, alliage d'ambiances sombres et menaçantes et répétitivité robotique de rythmes hérités des grandes heures du The Velvet Underground ou encore du Brian Jonestown Massacre."