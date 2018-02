Jay-Jay Johanson + Julien Pras au Rocher de Palmer

132 lectures





























Le suédois Jay-Jay Johanson sera en concert à Bordeaux ce samedi 17 février 2018 au Rocher de Palmer. Jay-Jay Johanson a sorti un nouvel album intitulé Bury the Hatchet en 2017. A noter que la première partie du concert sera assurée par le bordelais Julien Pras dont l'album Wintershed est sorti fin 2017.

20H30. Rocher 650. 24 euros









" Moins de deux ans après Opium et après 1 million d'albums vendus à travers la planète depuis ses débuts, Jay-Jay Johanson revient nous offrir son onzième album studio Bury The Hatchet.

Dès la première plage de l'album, le ton est donné. Jay-Jay revient là en force, avec un tempo rapide, une mélodie des plus catchy de son répertoire et révèle une nouvelle fois sa voix unique, douce, sur le fil, élastique. L'ambiance de l'album, il la qualifie de ses propres termes comme une ambiance very film noir. Sur You'll miss when I'm gone et Wreck, la pop flirte avec un blues urbain qui parfois vire vers un climat vaudouesque. Plus loin, on appréciera l'épure d'un Advice to my younger self Jay-Jay seul au piano, annonçant

 les deux titres instrumentaux The Girl WIth the Sun In her Eyes et An Empty Room pensés comme des thèmes de séries TV imaginaires. Sur Rainbow il invite Lucy BelleGuthrie, la fille de Liz Frazer et Robin Guthrie du groupe Cocteau Twins, proche du chanteur. Coté arrangements, il retrouve sa fidèle équipe au générique de la quasi totalité de ses albums:la base de choc composée de Magnus Frykberg à la batterie, Erik Jansson au piano et claviers. Bury The Hatchet ou 13 variations, 13 états d'âme, allant du désespoir à la solitude noire empreint d'une inimitable tension fait déjà figure de sommet d'excellence dans une discographie fidèle l'exigence toujours intacte d'un songwriting indiscutablement classieux."





















"Projet solo du chanteur de Calc et plus récemment Mars Red Sky, la musique de Julien Pras se caractérise par son élégance, son onirisme presque magique. Sa pop s'affranchit aisément du raccourci qui le présentait comme le cousin d'Elliott Smith, son écriture s'y avère plus riche en arrangements soyeux et son monde musical moins plombé et beaucoup plus aérien.

Son nouvel album, Wintershed, sorti en octobre 2017 sur Yotanka a été plébiscité par les médias"