Mat Bastard au Krakatoa

19H. 20/23/27 euros

MAT BASTARD(Rock / France)

"Poussez les meubles! L'ex leader du groupe Skip The Use : MAT BASTARD, est de retour!

On a connu MAT BASTARD comme punk, rockeur et bête de scène, mais c'est surtout sa casquette de producteur qu'il a porté ces 2 dernières années. En effet MAT BASTARD réalise, écrit et compose pour différents artistes et pour le cinéma (Zombillenium). Installé aux États-Unis depuis plusieurs années, il a pris le temps de travailler pour les autres avant de recommencer à écrire pour lui-même. Mais dès les premières lignes, l'envie d'un album solo fait son apparition. Remonter sur scène, partager des idées et des engagements à travers la musique, c'est ce qui anime l'artiste depuis toujours. L'album est ainsi lancé, et a vu le jour au début de l'été 2017. Californien dans le son, il aborde des thèmes aussi variés que sa ville actuelle (Malibu), les États-Unis ou encore le féminisme. Comme à son habitude, Mat se concentre sur l'humain et la société d'aujourd'hui en proposant des titres aux paroles authentiques et parfois crues.

Cet album est aussi le fruit de belles collaborations puisque beaucoup de producteurs y ont participé : Neff u (Eminem, 50 Cent, Dr Dre), Gavin Brown (Billy Talent, Metric), PJ Bianco (Demi Lovato) etc. mais aussi des amis musiciens comme Ludovic Louis, le trompettiste de Lenny Kravitz.

Pour les fans de la première heure, ne vous inquiétez pas, les influences punk/rock de Mat ne seront pas en reste! On retrouvera également sur cet opus ses vieux copains comme Mike avec qui il a créé son premier groupe de punk " Carving" ainsi qu'Oliv du groupe belge électro "The Subs"."





Première partie:A-VOX(Electro Rock / France)

"Traduisez "ans voix", car c'est ainsi qu'Anthéa et Virgile restent parfois devant l'état du monde. Ce jeune duo frère-soeur engagé a assuré les premières de Twenty One Pilots. Entre rock et électro, leur show hypnotique est teinté de mélodies poétiques et puissantes. A coups sûrs, ces deux là vont vous faire hurler de plaisir!"