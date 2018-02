Soirée Hommage à Philippe Jolly à la Rock School Barbey

92 lectures

























L'association Bordeaux Rock et la Rock School Barbey organisent ce samedi 3 février 2018 une soirée hommage à Philippe Jolly (du groupe bordelais les Standards décédé en 2010) avec plusieurs groupes bordelais à l'affiche (voir la liste dans le descriptif ci-dessous). La soirée est gratuite sur réservation:http://urlz.fr/6izt

A l'initiative de Raymond Belliard, dit "Beber" (Stalag/Les Standards)! L'association Bordeaux Rock  s'associe à la Rock School Barbey  pour une soirée en hommage à Philippe Jolly.

Philippe Jolly, chanteur du groupe bordelais Les Standards et magicien des mots, nous a quitté à l'automne 2010 à l?âge de 52 ans pour d'autres scènes célestes. Une compilation cd hommage intitulée "Des Standards de Philippe Jolly" sortira en ce début d'année 2018. Elle est le fruit de l'interprétation de ses copains et amis de l'époque mais aussi de la nouvelle génération de musiciens et artistes.

