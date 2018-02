Sammy Decoster + Julie et le Vélo Qui Pleure à l'Inox

101 lectures





















C'est une soirée co-plateau que vous propose l'association Bordeaux Chanson ce samedi 3 février 2018 à l'Inox (11 rue Fernand Philippart, Bordeaux) avec à l'affiche: Julie et le vélo qui pleure et Sammy Decoster. 20H30. 11/15 euros





J"ulie et le vélo qui pleure:A travers son répertoire, l'artiste girondine nous invite à la résistance et à la solidarité. Du Brésil à l'Afrique du sud, en passant par le Maghreb et le moyen orient, les musiciens du Vélo qui pleure servent avec talent et générosité le répertoire de Julie, auteure-compositrice-inter prète à la voix sobre, directe et désarmante."



"Sammy Decoster : Dans son écriture en français, précise et expérimentée, l'on retrouve les feux de son âme:la nature et les grands espaces, le hasard, les vieux trains de campagne oubliés, la complexité excitante des relations humaines qui bordent les chemins de traverse. Dix ans que le plus grand troubadour du western français avait disparu. Il chantait l'exil, la route, la fuite, le défilé des paysages, les regrets, le dernier voyage. En vérité, Sammy ne se cachait pas, il avait pris les chemins de traverse, et le revoilà, pour notre plus grand plaisir."