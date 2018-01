Krazolta, Le documentaire, release party du dvd à l'Utopia

108 lectures





















Le groupe bordelais Krazolta sort un documentaire pas tout à fait comme les autres en DVD et fêtera ça à Bordeaux à l'Utopia (Place Camille Julian, Bordeaux) le jeudi 1 février 2018. Au programme: musique, projection et conférence de presse. Voir ci-dessous le teaser du documentaire. 20H30. 4 euros. DVD: 5 euros.









" A l'occasion de la sortie officielle du DVD, voici donc la

PREMIERE MONDIALE EN 2D du très critiqué

KRAZOLTA:LE DOCUMENTAIRE.

Venez assister en compagnie de l'équipe de Tournage et du Groupe, enfin ce qu'il en reste, à l'agonie du combo bordelais.

Vous serez totalement ébahis et effarés de constater en dobly Stéréo et sur un écran long de plus de 14 mètres comment la musique peut ne pas adoucir les moeurs. Bien au contraire!

Au menu de cette soirée ratée:



21H : Concert Acoustique ( Sous réserve )

21H30: Projection

22h: Conférence de Presse

Ou pas, ça dépendra vraiment de la météo."