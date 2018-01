Petit Fantôme + Calypso Valois à la Rock School Barbey

"Petit Fantôme c'est l'échappée solo de Pierre Loustaunau, multi-instrumentiste intre?pide (Frànc?ois & the Atlas Mountains, Crane angels, Iceberg), désormais entièrement dévoué à son projet lancé en 2006.



Dans son maxi Yallah (2011) et la mixtape Stave (2013) - deux disques encensés par la critique qu'on retrouvait déjà sa logique diy, son goût pour les guitares saturées et la pop rafraîchissante. Trois ans après Torse Bombé (2014), il revient avec "Un mouvement pour le vent". Le songwriter de Mont-De-Marsan y signe onze plages ramassées, futées et émancipées.

Dans cet album qui fourmille d'idées et de trouvailles, Petit Fanto?me compose des pop songs à l'évidence immédiate. On pense forcement au tubesque Easy Come Easy Go, dont le refrain rythmera la rentrée hexagonale: "écoute mon coeur qui bat et qui sonne comme un charleston/easy come easy go, ici gomme nos egos".

Il repart en tournée dans une nouvelle formation à cinq, qui comprend les bordelais Vincent Bestaven de Botibol, Sylvain Kalbfleisch (Sam Fleisch) et Mathieu Hauquier (Cra?ne Angels) du collectif Iceberg et le batteur basque Félix Buff (Willis Drummond)."