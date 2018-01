Senbeï, release party à l'Iboat

"Moiitié du duo Smokey Joe & The Kid, Senbeï est un beatmaker prolifique, un vidéaste et un cinéphile passionné de culture japonaise. Voilà près de 10 ans que Senbeï produit un Hip-Hop singulier teinté de sonorités asiatiques et de textures électroniques. Senbeï a collaboré plusieurs années avec Tha Trickaz, fait des arrangements pour Deluxe ou encore composé pour un spectacle du couturier Thierry Mugler."

"Le nouvel album de Senbeï sortira le 26 janvier sur Banzaï Lab mais sera disponible en avant première lors de cette soirée!"

"Après six albums essentiels, tous célébrés en ligne pa

r les rangs croissants de ses adeptes (plus de 7 millions d?écoutes sur Spotify - 5 millions sur Youtube), Degiheugi est de retour avec "BAGATELLE" un nouvel opus empreint d''influences Trip Hop/Hip Hop bien sûr, mais aussi Ragga ou encore Brésiliennes avec des featurings de haute volée (Chill Bump, Devi Reed, Chima Anya). Une fois de plus, les samples y sont maniés à la perfection!"