Les Femmes s'en mêlent: The Pack A.D + Tulsa au VOID

Dans le cadre de la tournée du festival Les Femmes s'en mêlent, l'association bordelaise Lagon Noir organise une date à Bordeaux au VOID (58 rue du Mirail) le 23 mars 2018 avec à l'affiche: Tulsa et The Pack A.D! 21H. 8/10 euros.





L'association Lagon Noir fête déjà sa 1ère année d'existence. Elle accompagne 5 projets musicaux en voie de professionnalisation (Au Pays des Matins Calmes, Blackbird Hill, Persepolis, Sweat Like an Ape!, The Swinging Dice) et organise ponctuellement des concerts de musique Rock. Facebook de Lagon Noir





"Le Festival Les Femmes s'en mêlent c élèbre la scène féminine indépendante depuis maintenant 19 ans, qu'elle soit punk, électro ou juste très rock. Rendez-vous européen incontournable, il s'étend dans toute la France, en Belgique et en Suisse et sur plusieurs soirées à Paris. Reconnu pour son éclectisme et son exigence, le festival met en avant des artistes innovantes, téméraires, affranchies et profondément singulières."













The Pack AD (Canada)

"L'un des meilleurs duo féminin guitare/batterie qui nous a été donné de voir. Maya Miller la batteuse et Becky Black la guitariste et chanteuse ont fait leurs armes dans les rues de Vancouver, elles ont quelque chose de sauvage et d'éblouissant dans les veines.

Énorme guitare, batterie énervée, voix puissante, mélodies accrocheuses.

Elles font un retour fracassant avec un nouvel album début 2018 chez: Platinum Records Label ."













TULSA (Bordeaux)

"Avec l'envie de pisser dans une rivière, l'envie de grands espaces, l'envie de déployer la violence des faiblesses, dans un lieu totalement inconnu mais qui pourtant existe, Tulsa cherche sans cesse à ne pas être figé. Les inspirations se chevauchent, Nick Cave montre son cul aux Doors, PJ Harvey partage un vieux whisky avec Patti Smith. Tulsa multiplie les décors, sa couleur est aussi intrigante qu'un Bleu Klein, narguant la scène au fer rouge avec une énergie hypnotique, où se côtoient au travers d'un grand angle subtilités et coups de poing musicaux.

Le quatuor qu'ils formaient depuis 2011 devient un trio en 2018."