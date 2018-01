Romain Humeau à Sortie 13, release party

188 lectures

























Le bordelais Romain Humeau s'apprête à sortir un nouvel album intitulé Mousquetaire #2 le 25 janvier 2018 sur Seed Bombs Music et fêtera ça en live à Bordeaux le 7 février avec une release party à Sortie 13 (Rue Walter Scott, Pessac). Attention, les places partent vite alors ne traînez pas si vous souhaitez y assister! événement Facebook

Mousquetaire #2 fait suite à Mousquetaire sorti en 2016. Un premier titre de l'album, "Chercher", est à découvrir en clip ci-dessous et plusieurs extraits de l'album sont disponibles sur youtube.

Retrouvez toutes les dates de Romain Humeau sur le:Facebook de Romain Humeau









" ROMAIN HUMEAU est né électron libre, jour de fête.

Chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste, arrangeur, réalisateur, un nouvel album constamment sur le feu, il n'arrête jamais?. Manière de vivre. Il sait aussi que la route a été et sera parsemée de succès ou d'échecs, selon. Ça lui va. L'essentiel pour lui, résidant ailleurs : dans ce qui est à faire. Regarder devant à coup de boussole sonique. Humeau, c'est du hors pistes. Du hors temps. Affranchi tant artistiquement que dans le mode opératoire, n'ayant que faire des modes et de l'entertainment, il cherche.

L'infatigable et prolifique chanteur du groupe EIFFEL est aujourd'hui de retour sur scène avec un quatrième

 album solo intitulé Mousquetaire #2, la suite de son exploration de nouveaux territoires débutée sur Mousquetaire #1, où Romain Humeau s'autorise à chanter dans la langue des Beatles. Romain Humeau est sur la route avec cette énergie intacte et sincère qui sert un rock léché et des textes poignants. Polymorphe et talentueux, Romain, en plus de soutenir son groupe EIFFEL et d'élaborer de nombreux projets, a collaboré avec les plus grands de la scène française, de BERNARD LAVILLIERS à NOIR DESIR. Auteur compositeur, multi-instrumentiste, producteur, Romain est un artiste complet et accompli qu'il ne faut pas manquer!"